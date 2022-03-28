Луганск, 28 марта, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Информация о контрнаступлении украинских войск в Харьковской области не соответствует действительности, сообщил помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселёв в эфире Первого канала.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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«Насколько я владею оперативной информацией, это все ложь», — заявил Киселёв, комментируя соответствующие сообщения.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта Минобороны России проинформировало об освобождении города Изюм в Харьковской области Украины.

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