Берлин, 28 марта, 2022, 10:58 — ИА Регнум. В Германии каждую неделю фиксируется не менее 200 преступлений в отношении русскоязычных. Об этом сообщил глава федерального ведомства уголовной полиции (BKA) Хольгер Мюнх.

Mirtesen.ru Русофобия

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В интервью медиа-группе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) Мюнх рассказал, что еженедельно в отношении русскоязычных граждан Германии фиксируется по меньшей мере 200 преступлений.

Как сообщало ИА REGNUM, в бельгийской столице Брюсселе 27 марта прошел митинг против русофобии и притеснений людей за использование русского языка.