Москва, 28 марта, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ 28 марта опубликовало видеоролик о работе зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» и радиолокационной станции «Небо-СВ» на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Зенитно-ракетный комплекс «Бук»

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«В течение проведения спецоперации в составе расчета уже поражены два беспилотных летательных аппарата Bayraktar», — рассказал в сюжете замкомандира батареи.

По его словам, объекты были своевременно обнаружено и уничтожены, а их пролёт на контролируемую ВС РФ территорию не допущен.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны России показало сопровождение армейских колонн вертолётами.