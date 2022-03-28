Минобороны РФ показало работу «Бук-М3» на Украине
Москва, 28 марта, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ 28 марта опубликовало видеоролик о работе зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» и радиолокационной станции «Небо-СВ» на Украине.
Иван Шилов ИА REGNUM
Зенитно-ракетный комплекс «Бук»
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«В течение проведения спецоперации в составе расчета уже поражены два беспилотных летательных аппарата Bayraktar», — рассказал в сюжете замкомандира батареи.
По его словам, объекты были своевременно обнаружено и уничтожены, а их пролёт на контролируемую ВС РФ территорию не допущен.
Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны России показало сопровождение армейских колонн вертолётами.