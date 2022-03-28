Симферополь, 28 марта, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Сертификаты на 300 путёвок в оздоровительные лагеря Республики Крым для детей Луганской и Донецкой Народных Республик передал спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов во время визита в Донецк, об этом 28 марта сообщила пресс-служба Госсовета.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

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Крымская делегация также привезла в Донецк около 40 тонн гуманитарной помощи. Руководителям народных республик передали продуктовые наборы, сертификаты на оборудование для медицинских кабинетов двух школ республик от благотворительного фонда «Доброе дело».

«Мы очень рады признанию независимости Донецкой и Луганской Народных Республик, переживаем за вашу судьбу. Желаем Донбассу пройти этот путь достойно! Со своей стороны мы готовы поделиться своим уникальным опытом перехода из одной политической, экономической, даже цивилизационной системы в другую. В 2014 году Крым сделал это безболезненно, не потеряв ни одного предприятия, в кратчайшие сроки адаптировав все стандарты и нормативные положения. У народных республик будет такой же важный путь, в котором мы готовы оказать всю возможную помощь», — сказал на встрече с руководителями ДНР и ЛНР Владимир Константинов.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия признала независимость ДНР и ЛНР 21 февраля. С 24 февраля, после обращения руководства республик, началась специальная военная операция по защите Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.