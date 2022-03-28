Ташкент, 28 марта, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Сегодня, 28 марта в Ташкент по глобальной программе Covax доставлено 2,1 млн доз американской вакцины от коронавируса компании Moderna. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

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«Всего в рамках Covax в Узбекистан уже доставлено 19,24 млн доз вакцин против COVID-19», — говорится в сообщении.

В целом, общее количество вакцин, полученных Узбекистаном, достигло 63,578 млн доз. В частности, это 41,9 млн доз ZF-UZ-VAC2001, более 10,6 млн доз Moderna, более 4,6 млн доз Pfizer/BioNTech, 2,6 млн доз AstraZeneca, свыше 1,9 млн доз Sinovac, 1,3 млн доз «Спутника V» и 343,3 тыс. доз Sputnik Light.

«К настоящему времени в процессе иммунизации использовано 48 миллионов доз», — говорится в сообщении.