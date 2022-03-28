Анкара, 28 марта, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В Чёрном море обнаружена мина, сообщили 28 марта в министерстве обороны Турции.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Черное море

Следите за развитием событий в трансляции: ««Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Опасный предмет находился в воде на границе Турции и Болгарии.

«28 марта 2022 года недалеко от границы с Болгарией у побережья Игнеада была обнаружена мина, куда была оперативно направлена команда подводной обороны», — рассказали в турецком ведомстве.

Объявлено о начале нейтрализации мины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Турция обнаружила мину в проливе Босфор.