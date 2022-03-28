Анкара, 28 марта 2022, 10:33 — REGNUM Министерство обороны Турции обнаружело мины в Черном море у границы с Болгарией. Об этом 28 марта говорится в заявлении турецкого военного ведомства.
ИА REGNUM напоминает, ранее предмет, который похож на морскую мину, был обнаружен около входа в пролив Босфор. Позднее в турецком минобороны заявили, что предмет был взят под охрану, а затем нейтрализован.
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