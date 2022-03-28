Анкара, 28 марта, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Министерство обороны Турции обнаружело мины в Черном море у границы с Болгарией. Об этом 28 марта говорится в заявлении турецкого военного ведомства.

Navylive.dodlive.mil Морская мина

«Утром 28 марта 2022 года у побережья Игнеады (западное побережье Черного моря), недалеко от границы с Болгарией, была обнаружена мина, и к месту происшествия были оперативно переброшены группы подводной обороны (SAS) региона. Были начаты работы по ее нейтрализации», — говорится в заявлении.

ИА REGNUM напоминает, ранее предмет, который похож на морскую мину, был обнаружен около входа в пролив Босфор. Позднее в турецком минобороны заявили, что предмет был взят под охрану, а затем нейтрализован.

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