Луганск, 28 марта, 2022, 10:21 — ИА Регнум. За последние сутки в Луганской Народной Республике потери украинских вооружённых формирований составили 60 человек. Об этом 28 марта сообщили в Народной милиции ЛНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Войска

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В ведомстве рассказали, что в ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства, за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике. В частности, ВФУ потеряли 60 человек личного состава, шесть танков, пять единиц автотехники.

В милиции отметили, что, несмотря на потери, противник продолжает террор мирного населения республик, обстреливая населённые пункты.