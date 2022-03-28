Москва, 28 марта, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Поручение правительству РФ скорректировать с 1 апреля текущего года условия льготной ипотеки на новостройки, включая повышение ставки по льготной ипотеке до 12%, дал президент России Владимир Путин. Об этом говорится в обнародованном 28 марта на сайте Кремля перечне поручений по итогам совещания российского лидера с членами правительства.

AlexanderStein Ипотека

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«Правительству Российской Федерации обеспечить: внесение с 1 апреля 2022 г. изменений в условия льготной ипотечной программы, действующей до 1 июля 2022 г., установив, что процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (займам), предоставляемым гражданам РФ на покупку жилья на первичном рынке, должна составлять не более 12% годовых на весь срок кредита», — говорится в поручении.

Кроме того, указывается, что при этом максимальный размер кредита не должен превышать 12 млн. рублей для Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей и 6 млн. рублей для остальных субъектов РФ.

Также президент России поручил сохранить действующие условия льготной ипотечной программы для семей с детьми, программы «Дальневосточная ипотека» и программы предоставления ипотечных кредитов (займов) на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (сельских агломерациях). Срок исполнения поручения — 31 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта стало известно, что российские IT-специалисты в возрасте 22 — 40 лет смогут получить льготную ипотеку.