Мариуполь, ДНР, 28 марта, 2022, 10:16 — ИА Регнум. На территории Мариуполя, освобождённой от украинских националистов, пострадали ещё 11 человек. Об этом 28 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Иван Шилов ИА REGNUM Войска

Следите за развитием событий в трансляции: ««Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

В представительстве рассказали, что в результате обстрелов украинских боевиков пострадали 11 мирных жителей, находившихся на освобождённых территориях, в том числе ребёнок 2007 года рождения.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в ДНР за сутки в результате обстрелов ранения получили 58 мирных жителей.