Донецк, 28 марта, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Украинские боевики проявляют «бесстрашие», поскольку принимают наркотики, о чем говорит большое число найденных шприцев. Об этом 28 марта заявил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Количество шприцев просто зашкаливало. Скорее всего, есть допинг, благодаря которому им становится нестрашно и они готовы воевать до последней капли крови», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ территории Донецкой Народной Республики пострадали 58 мирных граждан.

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