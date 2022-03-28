Екатеринбург, 28 марта, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Сайт интернет-издания из Екатеринбурга It's My City заблокирован по решению Роскомнадзора. Об этом 28 марта сообщает СМИ в Telegram.

typographyimages Блокировка

Следите за развитием событий в трансляции: ««Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

По данным канала редакции, на портале были размещены статьи о военной спецоперации России на Украине, которые в надзорном ведомстве посчитали недостоверными. Чтобы не нарушать законодательство, СМИ решило удалить некоторые материалы.

О том, какая именно статья стала причиной блокировки, в СМИ не знают. В редакции пообещали, что дальнейшая работа будет продолжена в социальных сетях.