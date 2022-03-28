Донецк, 28 марта, 2022, 10:09 — ИА Регнум. За сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ территории Донецкой Народной Республики пострадали 58 мирных граждагн, сообщило 28 марта представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«За минувшие сутки, с 09.00 27 марта до 09.00 28 марта… на всей территории Донецкой народной республики ранения различной степени тяжести получили 58 мирных жителей», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки из Мариуполя в село Безыменное в ДНР были эвакуированы более 680 человек, в том числе боле 140 детей.

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