Шанхай, Китай, 28 марта, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Из-за вспышки заболеваемости COVID-19 в Шанхае с 28 марта началось действие самого масштабного связанного с этим «локдауна» за два последние года. Об этом 28 марта сообщает агентство Associated Press.

Шанхай

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

Уточняется, что горожанам будет необходимо в этот период оставаться дома, а офисы и предприятия, деятельность которых не считается жизненно необходимой, будут закрыты.

Кроме того, будет приостановлена работа общественного транспорта в отдельных районах города, а также закрыты тоннели, мосты и паромы, которые позволяют перебираться через реку Хуанпу. При этом аэропорты и железнодорожные вокзалы Шанхая продолжат работать.

Помимо этого, отмечается, что во время введения ограничительных мер в городе пройдет массовое тестирование на SARS-CoV-2.

Отметим, накануне в Шанхае около 3,5 тыс. человек сдали положительный тест на коронавирус и только у 50 из них человек были выявлены симптомы нового заболевания.