Симферополь, 28 марта, 2022, 10:09 — ИА Регнум. В Республике Крым в ковид-стационары за сутки попали 38 пациентов, сообщили 28 марта в региональном оперативном штабе. Накануне, 27 марта, сообщалось о 39 новых госпитализированных пациентах.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки в регионе подтверждено 378 новых случаев заражения коронавирусом, это на 11 меньше, чем было зарегистрировано накануне. Выписаны с выздоровлением после ковида 296 человек. Подтверждена смерть ещё пяти пациентов с диагнозом COVID-10.

С начала пандемии на территории региона подтверждено 177 119 случаев заражения коронавирусом, выздоровевшими признаны 168 381 человек. Скончались 5 079 пациентов с ковидом.