Ростов-на-Дону, 28 марта, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Российскую границу пересекли ещё более 11,5 тыс. мирных жителей Донбасса, информирует пограничное управление ФСБ России по Ростовской области 28 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Граница

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«За истекшие сутки на въезд Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 11,5 тысячи граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что эвакуация мирных жителей Донбасса была объявлена вечером 18 февраля. В Ростовской области в связи с наплывом беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик с 19 февраля действует режим ЧС. На Дону развёрнуто более 100 пунктов временного размещения. Организована помощь беженцам по различным бытовым, юридическим вопросам, с людьми работают медики и психологи.