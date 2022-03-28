Москва, 28 марта, 2022, 10:04 — ИА Регнум. О решении президента РФ Владимира Путина перевода оплаты за газ в рубли при поставке в недружественные страны осведомлены 91% жителей России. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский газ

Одобряют данное решение главы государства 76%. Относятся отрицательно лишь 3% опрошенных, безразлично — 5%. Затруднились ответить 16%.

По мнению 27%, перевод оплаты за газ в рубли приведет к укреплению российской валюты. Заявили о положительных последствиях в целом для страны 8%, Ожидают подъёма и укрепления экономики 7%, независимости от доллара — 5%.

Среди отрицательных последствий названы прекращение покупки российского газа (3%), конфликт с другими странами (2%), падение экономики и экономический кризис (2%).

Опрос по телефону 24 марта 2022 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM ранее сообщало, принимать оплату за свой природный газ России следует в рублях, а не в долларах или евро, заявил 23 марта президент РФ Владимир Путин.

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