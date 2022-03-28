Шеремет: Украина утратила последний шанс сохраниться в нынешних границах
Москва, 28 марта, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Власти Украины потеряли последний шанс сохранить Украину как государство в нынешних границах, считает депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Шеремет.
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«Киев утратил последний шанс сохранить Украину в нынешних границах. Время безвозвратно ушло», — цитирует Шеремета РИА Новости.
Парламентарий также заявил, что не видит причин, чтобы вести с киевским режимом переговоры.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, крымская делегация прибыла с визитом в Донбасс. В состав делегации вошли депутаты Госдумы от Крыма, а также крымские парламентарии.
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