* запрещённая в России организация

Донецк, 28 марта, 2022, 09:59 — ИА Регнум. В населённом пункте Новомихайловка находятся недобитки националистического батальона «Донбасс» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отступившие из уже освобождённых территорий. Об этом сообщили военнослужащие Народной милиции ДНР в видеоролике, опубликованном 28 марта пресс-службой НМ.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Военнослужащие рассказали о боях за Новомихайловку, в том числе танковых дуэлях. По их словам, противник не выдерживает и постепенно отступает. По словам одного из героев сюжета, в Новомихайловке находятся остатки националистического батальона «Донбасс» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), собранные из различных населённых пунктов, уже освобождённых силами ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска снизили интенсивность обстрелов ДНР.