Москва, 28 марта, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Ответственность за параллельный импорт — ввоз в страну товаров без разрешения правообладателя — будет отменен в России. Об этом 28 марта сообщают «Известия» со ссылкой на российский Минпромторг.

Иван Шилов ИА REGNUM Ответные санкции

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Уточняется, что ведомством был разработан проект соответствующего постановления, отменяющий ответственность за параллельный импорт продукции «по определенной номенклатуре».

Также указывается, что перечень такой продукции будут определять по предложениям заинтересованных федеральных органов исполнительной власти РФ. При этом в него, как предполагается, должна войти продукция, необходимая для насыщения российского потребительского рынка.

Кроме того, отмечается, что в Федеральной антимонопольной службе изданию рассказали, что ведется обсуждение распространить параллельный импорт на все товары за исключением только некоторых.

В то же время, добавляется, что глава «Опоры России» Александр Калинин высказался в поддержку такого решения, указав, что это позволит обойти запрет ряда западных компаний на поставки их продукции на российский рынок. Также в поддержку легализации параллельного импорта выступили наиболее крупные российские маркетплейсы — Ozon и Wildberries, считающие, что это позволит расширить ассортимент товаров в РФ и добиться сдерживания роста цен на них.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что депутаты Чукотского автономного округа уверены, что деятельность Всемирного фонда дикой природы (WWF) угрожает национальной безопасности России и ущемляет интересы жителей региона.