Донецк, 28 марта, 2022, 09:57 — ИА Регнум. За прошедшие сутки из Мариуполя в село Безыменное в ДНР были эвакуированы более 680 человек, в том числе боле 140 детей. Об этом 28 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«За минувшие сутки, с 08:00 27 марта до 08:00 28 марта, из Мариуполя в Безыменное… эвакуирован 681 человек, включая 142 ребенка», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что всего с 5 по 28 марта в Безыменное эвакуировали 7 786 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России ВладимирПутин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.