Тирасполь, 28 марта, 2022, 09:50 — ИА Регнум. В ходе 618 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 57 случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 111 621 носителя SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 108 383 человека, в том числе за последние сутки — 74.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 2162 смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток таких случаев не было.

Днём ранее в Приднестровье провели 478 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 101 случай заражения коронавирусом. За сутки медики признали выздоровевшими 199 человек. За это время среди пациентов с COVID-19 случаев смерти не зарегистрировали.