Донецк, 28 марта, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Горловка подверглась обстрелу украинских войск. Об этом 28 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

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В 9:30 с украинских позиций в населённом пункте Новгородское (украинское наименование — Нью-Йорк) был открыт огонь в сторону Горловки. Выпущено пять снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки украинские войска 22 раза открыли огонь по территории Донецкой Народной Республики. В целом интенсивность обстрелов начала снижаться.