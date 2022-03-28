Донецк, 28 марта, 2022, 09:45 — ИА Регнум. На Украине у боевиков ВСУ заканчиваются боеприпасы, в связи с чем многие складывают оружие, заявил 28 марта представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

Andrew Butko Эдуард Басурин

«Вроде бы сейчас количество боеприпасов начинает прилетать меньше. Я уже как-то говорил, что запас у них заканчивается», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Украинские боевики, которые складывают оружие, признаются в том, что у них закончились боеприпасы и поэтому они сдались, добавил он.

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ИА REGNUM напоминает, ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин говорил, что силы Донецкой Народной Республики выбили украинских националистов из жилых кварталов Мариуполя. Сейчас группировка националистов заблокирована на территории завода «Азовсталь».