Донецк, 28 марта, 2022, 09:44 — ИА Регнум. За последние сутки украинские войска 22 раза открыли огонь по территории Донецкой Народной Республики. Об этом 28 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

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В представительстве рассказали, что всего за сутки зафиксировано 22 обстрела со стороны украинских войск, использовано 139 боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, интенсивность обстрелов ДНР со стороны украинских формирований сократилась, что свидетельствует о том, что у них заканчиваются боеприпасы.