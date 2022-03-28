Париж, 28 марта, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал к продолжению диалога с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Le Figaro.

Иллюстрация: flickr.com Жан-Ив Ле Дриан

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«Мы должны продолжать говорить с русскими, мы должны продолжать говорить с президентом Путиным», — заявил Жан-Ив Ле Дриан.

Президент Франции Эммануэль Макрон проведет переговоры с президентом России 28 или 29 марта, по ситуации вокруг Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон предостерег от «эскалации слов и действий на Украине» после высказываний американского президента Джо Байдена.