Париж, 28 марта, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон предостерег от «эскалации слов и действий на Украине» после высказываний американского президента Джо Байдена, передает BFM TV.

ИА REGNUM Эммануэль Макрон

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"Я бы не стал использовать такое замечание, потому что продолжаю диалог с президентом Путиным», — заявил Эммануэль Макрон.

«Мы, европейцы, не должны поддаваться какой-то эскалации. Мы, европейцы, не должны забывать нашу географию и нашу историю. Мы не воюем с русским народом», — подчеркнул глава французского государства, отмечая, что Европа больше не находится в контексте «холодной войны».

Как сообщало ИА REGNUM, министр жилищного строительства Франции Эммануэль Варгон оценила число украинских беженцев в стране.