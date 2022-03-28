Пекин, , 09:24 — REGNUM Именно США спровоцировали кризис на Украине, а теперь получают от него выгоду. Об этом говорится в публикации в китайской газете «Хуаньцю шибао».

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

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Издание отмечает, что США распространяли мифы о холодной войне и последовательно расширяли НАТО на восток. При этом пространство безопасности вокруг России сжималось, а страну пытались ослабить через санкции.

Кроме того, Вашингтон провоцировал по всему миру геополитические конфликты, в том числе «подливал масла в огонь» на Украине. Союзников в Европе США привязывали к себе, отталкивая их от России.

Авторы статьи также указывают на информационное наступление Запада, жадность долларовой гегемонии и извлечение Соединёнными Штатами выгод из проблем Евросоюза. За счёт внешнего противостояния США решают свои внутренние проблемы, при этом подрывая региональный и глобальный порядок, заключается в статье.

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