Берлин, 28 марта, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Власти Германии ведут работу над тем, чтобы полностью отказаться от поставок российских угля и нефти. Об этом 28 марта заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в эфире телеканала ARD.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц

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По словам Шольца, Германия может достаточно быстро отказаться от российских энергоносителей.

«Мы уже активно работаем с предприятиями над переориентацией импорта угля, это может произойти уже в этом году. Мы также работаем над реализацией подобных мер в отношении нефти, отказ от поставок может быть реализован очень быстро», — сказал он.

При этом немецкий канцлер добавил, что в случае резкого отказа от российских энергоресурсов «многие рабочие места» оказались бы под ударом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что варианты закупки вооружений для укрепления противоракетной обороны (ПВО) Германии рассматривают в настоящее время немецкие власти.