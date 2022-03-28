Ростов-на-Дону, 28 марта, 2022, 09:11 — ИА Регнум. В строй «Бессмертного полка» в 2022 году встанут родные тех, кто погиб в ходе специальной военной операции в защиту ДНР и ЛНР. Об этом ИА REGNUM сообщили в поисковом отряде «Миус-фронт».

Иван Шилов ИА REGNUM «Бессмертный полк»

Следите за развитием событий в трансляции: «Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«В этом году рядом с портретами наших фронтовиков понесут и фотографии солдат погибших в наши дни на Украине», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что с 24 февраля Россия ведёт специальную военную операцию по защите Донбасса и по демилитаризации и денацификации Украины.