Пекин, 28 марта, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Китайской общественности понятна причина конфликта на Украине, она связана с расширением НАТО. Пекин разделяет озабоченность России по поводу национальной безопасности, говорится в статье, опубликованной 28 марта в гонконгской газете South China Morning Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

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Автор статьи, профессор Ольборгского университета (Дания) Ли Син отмечает, что Пекин видит в расширении Североатлантического альянса причину конфликта и «разделяет озабоченность России по поводу национальной безопасности». При этом в Китае не отрицают, что военные действия на Украине затрагивают вопросы национального суверенитета и территориальной целостности.

Подавляющая часть китайской общественности выражает в социальных сетях своё глубокое понимание того, как действует Россия на Украине. Вместе с тем это не следует воспринимать как «поддержку» военной операции, полагает эксперт.

«Это отражает своего рода общее мнение о том, что и Россия, и Китай становятся объектами атак и сдерживания со стороны возглавляемого США западного альянса», — пишет Ли Син.

США и ЕС проводят политику «двойных стандартов» в отношении многих мировых проблем, но забывают об этом в свете украинских событий, добавляет автор. Он напомнил, в частности, о натовской интервенции в Косово в 1999 году и американском вторжении в Ирак в 2003 году, которые произошли без санкции ООН.

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