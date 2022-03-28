Симферополь, 28 марта, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Крымским татарам, проживающим на территории освобождённой Херсонской области, угрожают расправой. Об этом заявил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

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В личном телеграм-канале он рассказал о массово поступающих звонках из Херсонской области. Крымские татары, компактно проживающие на территории региона, сообщают об угрозах украинских радикалов экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Умеров пояснил, что националисты запугивают и угрожают расправой, в том числе и над детьми, находящимися в других регионах Украины, требуя выхода на антироссийские митинги.