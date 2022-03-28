Париж, 28 марта, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Министр жилищного строительства Франции Эммануэль Варгон оценила число украинских беженцев в стране, передает BFM TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

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«По оценкам, около 30 000 человек прибыли во Францию», — заявила Эммануэль Варгон.

«Из этих 30 000 беженцев часть пересекает страну, направляясь в Испанию и Португалию, и около 15 000 человек остаются во Франции», — отметила Эммануэль Варгон.

«Наша цель — как можно быстрее разместить около 100 000 человек», — говорится в заявлении министерства жилищного строительства Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, на аукционе в Монпелье (Франция) за 4,2 млн евро продали уникальную африканскую ритуальную маску, несмотря на протесты общественных организаций Габона.