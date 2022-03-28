Оттава, 28 марта, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Продовольственные товары из России убирают с полок магазинов Канады, сообщает издание The Globe and Mail.

Семечки

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По информации СМИ, крупные торговые сети страны приняли решение убрать с продажи российские товары в знак поддержки Украины. Приостанавливаются продажи семечек, кваса и зефира. Алкогольную продукцию из России, в том числе водку, ранее уже изъяли из оборота.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в рамках работы по импортозамещению нарастят производство и расширят ассортимент безалкогольных напитков.