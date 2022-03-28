Вашингтон, 28 марта, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Только 41% жителей США одобряет политику Белого дома в отношении ситуации на Украине. Таковы результаты опроса общественного мнения, проведённого телекомпанией NBC.

(сс) Mike McBey Мост «Золотые Ворота» в Сан-Франциско. США

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52% американцев заявили, что не одобряют действия администрации США в условиях, когда между Россией и Украиной возросла напряжённость. Опрос проходил с 18 по 22 марта и охватил 1 тыс. американцев старше 18 лет.

44% опрошенных отметили, что у них «крайне мало уверенности» в способности президента США разрешить сложившийся кризис, при этом 12%, напротив, уверены в возможностях Байдена.

79% респондентов выразили поддержку решению американских властей запретить импорт российской нефти и нефтепродуктов.

Как сообщало ИА REGNUM, в целом по стране уровень поддержки Байдена составляет 40%, это самый низкий показатель за период его президентства. Заявили, что не поддерживают его политику, 55% опрошенных.

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