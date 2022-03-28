Москва, 28 марта, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения России приступило к сбору данных о лекарствах, которые не выпускаются на территории страны, а также в дружественных странах. Об этом 28 марта сообщает газета «Ведомости».

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Соответствующее поручение, отмечает газета, было дано Минздраву вице-премьером РФ Татьяной Голиковой. Работа проводится на случай дефицита из-за ухода с российского рынка иностранных поставщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, спрос на некоторые виды лекарств в РФ вырос в десять раз, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.