Канберра, 28 марта, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Новая разновидность «Омикрона», более известная как BA.2 или «Стелс-Омикрон», «захватившая» Австралию в течение последний нескольких недель, привела к тому, что новая волна распространения коронавируса на континенте уже превзошла январский пик предыдущей волны, когда ограничения были вновь введены по всей стране. Об этом 28 марта в интервью телеканалу Nine News заявил доцент Университета Ньюкасла доктор Крейг Далтон.

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В беседе с журналистами Далтон четко заявил, что подштамм BA.2 («Стелс-Омикрон») уже получил гораздо более широкое распространение на территории Австралии, чем исходный вариант BA.1 (обычный «Омикрон»).

»Данные из лабораторий показывают, что другие респираторные вирусные инфекции либо слабы, либо стабильны, и что подштамм BA.2 быстро заменяет BA.1, следовательно, этот текущий всплеск заболеваемости можно объяснить повышенной контагиозностью подштамма BA.2», — отметил ученый.

Далтон также отметил, что новый пик распространения коронавируса особенно затронул австралийских школьников в возрасте от 5 до 17 лет.