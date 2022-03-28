Канберра, 28 марта, 2022, 08:44 — ИА Регнум. За последние сутки эпидемиологический фон в двух крупных по численности населения штатах Австралии продемонстрировал разнонаправленную динамику. Если в Новом Южной Уэльсе число новых случаев заражения коронавирусом за минувший день снизилось, то в Виктории оно, наоборот, выросло. Об этом 28 марта сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Так, в Новом Южном Уэльсе выявили 16 199 новых случаев заражения по сравнению с 17 450 сутками ранее, что свидетельствует о неуклонном снижении. Тем не менее, количество госпитализаций немного выросло — сейчас в больницах находится 1270 ковид-пациентов, при этом 55 человек находятся в реанимации.

В Виктории было зарегистрировано 8739 новых случаев заражения по сравнению с 7466 случаями, о которых было сообщено 27 марта.

В Квинсленде, третьем по численности населения штате Австралии, показатели как заболеваемости COVID-19, так и госпитализации за последние 24 часа выросли.