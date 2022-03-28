Канберра, 28 марта, 2022, 08:48 — ИА Регнум. 28 марта стало известно, что премьер-министр австралийской Виктории, второго по численности населения штата страны, Дэниел Эндрюс заразился коронавирусом и теперь будет находиться на самоизоляции в течение следующих семи дней. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Bentleigh electorate Премьер-министр штата Виктория Австралии, Дэниэл Эндрюс

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В заявлении Эндрюса говорилось, что ему было предложено пройти экспресс-тест на антигены к коронавирусу после появления легких симптомов COVID-19, включая боль в горле и невысокую температуру.

«У меня положительный результат на COVID-19, и теперь я буду изолирован в течение следующих семи дней», — сказано в пресс-релизе премьер-министра.

Эндрюс отметил, что пока он находится на карантине, вице-премьер Виктории Джеймс Мерлино будет временно исполнять обязанности премьер-министра до понедельника, 4 апреля.