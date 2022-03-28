Луганск, 28 марта, 2022, 08:23 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа киевские боевики один раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики ЛНР. Об этом 28 марта сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

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Отмечается, что ВСУ за указанное время произвели обстрел села Логвиново на территории ЛНР, выпустив по нему 15 снарядов калибра 122 мм и 25 мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее донецкий город Ясиноватая подвергся обстрелу со сторону вооружённых формирований Украины.