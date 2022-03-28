Канберра, 28 марта, 2022, 08:27 — ИА Регнум. 28 марта в министерстве здравоохранения австралийской Тасмании сообщили, что 26 марта ведомство опубликовало неверную статистику, когда разослало 540 людям сообщения о том, что они были признаны близкими контактами зараженных коронавирусом. Однако пытаясь разъяснить информацию средствам массовой информации, чиновники из местного минздрава несколько раз сообщали разную информацию, передает радиостанция ABC.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

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Чтобы исправить ситуацию, в министерстве здравоохранения Тасмании предприняли ни одну, ни две и даже не три попытки — переписывать данные пришлось четыре раза.

Первоначально в местном минздраве заявили, что 27 марта 540 человек получили сообщения от властей о том, что они признаны контактировавшими с зараженными коронавирусом. Затем в уже переписанном пресс-релизе, говорилось, что неверные сообщения были отправлены 26 марта, а все 540 человек уже либо имели положительный результат теста на COVID-19, либо получили положительный результат теста из лаборатории.

В третьем пресс-релизе чиновники исправили ошибку в имени исполняющего обязанности директора по здравоохранению штата, но через несколько минут в четвертом сообщении было разъяснено, что ошибка, приведшая к неправильным уведомлениям, исходила от министерства здравоохранения, а не от лаборатории.