Москва, 28 марта, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Цена нефти Brent на Московской бирже 25 марта прекратила падать и повысилась на 0,2% до $120,48 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Philippe Put Добыча нефти

На этой неделе состоится очередная встреча министров стран-участниц ОПЕК+. В преддверии министерской встречи в ОПЕК сделали заявление.

Нефтяной картель очень обеспокоен возможным эмбарго стран Европы на российскую нефть.

Вероятно, что это заявление было определённым сигналом Евросоюзу о возможных негативных последствиях такого неосторожного решения для всего мира.

Ведь цена в этом случае, как предупреждал вице-премьер российского правительства Александр Новак, может взлететь до $300 за баррель.

Ну, а пока баррель Brent торгуется немного выше $120, и достижение уровней в $123−125 — вопрос ближайшего времени.

Сегодня, 28 маррта, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется на уровне $118 за баррель. В течение дня ожидается коридор цены Brent в $119—123 за баррель.

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