Москва, , 16:01 — REGNUM Сегодня, 25 марта, по состоянию на 15:20 по мск котировки майского фьючерса на нефть марки Brent отступают на 2,97%, до $115,50 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Нефтедобыча Investors.com

«На рынке нефти наблюдается техническая коррекция — в преддверии выходных дней, в которые возможны серьезные военно-политические события, трейдеры предпочитают выйти в деньги.

Тем более, что завершающаяся торговая неделя позволила им неплохо заработать. Уровень $115 за баррель сейчас выступает в качестве поддержки.

Но какой-то значимой статистики, способной вновь толкнуть цены наверх, не ожидается. Вероятно, взятие новых высот рынок отложит на следующую неделю», — предполагает эксперт.

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