Луганск, 28 марта, 2022, 08:02 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Логвиново в Луганской Народной Республике. Об этом 28 марта сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Артобстрел

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27 марта в 11:23 с украинских позиций в Светлодарске был открыт огонь по Логвиново. Всего выпущено 15 снарядов калибром 122 мм, а также 25 мин калибром 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, при обстрелах вооруженными силами Украины (ВСУ) освобожденных территорий Донецкой Народной Республики (ДНР) пострадали 34 мирных жителя.