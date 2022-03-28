Москва, 28 марта, 2022, 06:05 — ИА Регнум. Офисная бумага в ближайшее время появится в продаже, её исчезновение связано с отсутствием химических реактивов на производстве — проблема в нарушении производственной цепочки.

Стопка бумаг

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада — трансляция»

«Подорожание связано исключительно с нарушением баланса спроса и предложения. На рынке офисной бумаги всегда была сильная конкуренция», — рассказал агентству «Прайм» гендиректор аналитического агентства InfoLine Иван Федяков.

Эксперт отмечает, что нарушена производственная цепочка, которая повлекла за собой локальную нехватку и, в свою очередь, спровоцировала ажиотажный спрос.

Из-за санкций Запада Светогорский комбинат в Ленинградской области, расположенный недалеко от границы с Финляндией, потерял возможность использовать импортные химические реактивы и вследствие этого выпускать офисную бумагу под маркой SvetoCopy.

«В течение двух-трех недель распродавались накопленные складские запасы произведенной ранее продукции, затем была предпринята попытка заместить импортное сырье отечественным. Однако в любом эксперименте с такой заменой важно, чтобы не возникла ситуация, подобная той, с которой столкнется автовладелец, если зальет в бак вместо АИ-95, к примеру, АИ-92», — пояснил Иван Федяков.

Недавно на комбинате сказали, что работают над созданием новой продукции из полубеленой целлюлозы — SvetoCopy ECO. Если эксперимент окажется удачным, проблем с нехваткой офисной бумаги не возникнет и цена на неё сможет вернуться к привычным уровням.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области управление Федеральной антимонопольной службы России запросило у организаций, реализующих офисную бумагу, необходимую для проверки информацию. Это сделано на фоне большого количества жалоб на значительное подорожание бумаги.