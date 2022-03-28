Берлин, 28 марта, 2022, 04:47 — ИА Регнум. Около 9 тыс. противоправных деяний, политически мотивированных и одновременно связанных с пандемией коронавируса зарегистрировало в 2021 году федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ (БКА). Такое заявление сделал 28 марта глава БКА Хольгер Мюнх в беседе с редакционным объединением Redaktionsnetzwerk Deutschland.

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Мюнх уточнил, что порядка 9 тыс. политически мотивированных преступлений, связанных с коронавирусом, было зафиксировано только в 2021 году. По словам Мюнха, БКА предполагает, что после окончания пандемии COVID-19 люди, совершавшие подобные преступления, будут искать для себя новую сферу. По мнению Мюнха, таким направлением может стать проблема изменения климата.

«Мы исходим из того, что перед лицом новых социальных вызовов мы продолжим испытывать новые максимумы в сфере политически мотивированной преступности», — добавил Мюнх.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Германии превысило 20 млн. От последствий заболевания скончались 128 388 человек.