Берлин, 28 марта, 2022, 04:15 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Олаф Шольц пригрозил, что Запад отреагирует на возможное применение Россией на Украине химического оружия.

(сс) Michael Lucan Олаф Шольц

По его словам, Запад отреагирует «драматическими мерами», которые уже якобы обсуждаются, пишет РИА Новости.

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Шольц называет данные об американских биолабораториях на Украине «ложью».

Ранее Байден заявил о «реальной угрозе» применения Россией химоружия. Президент США допустил, что возможная война между Россией и НАТО перерастет в третью мировую.

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Как сообщало ИА REGNUM, Олаф Шольц высказался против отправки на Украину миротворческого контингента НАТО.