Вашингтон, 28 марта, 2022, 03:41 — ИА Регнум. Компания Tiffany & Co (США) приостановит закупку необработанных алмазов из России.

Tatti777 Бриллианты

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Отмечается, что санкции коснутся не только добытых камней, но и российских бриллиантов где бы не происходила их огранка. Что касается дальнейшей продажи украшений с российскими алмазами, пока не уточняется.

Tiffany была клиентом российской компании «АЛРОСА».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Евросоюзе пока не обсуждается запрет алмазов из России, заявил 25 марта премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо по прибытии на саммит Евросоюза.