Вашингтон, 28 марта, 2022, 03:37 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки ведут на Украине необъявленную войну с Россией ради сохранения своей гегемонии в мире, заявил отставной высокопоставленный американский дипломат Час Фриман в статье для информационного портала The Gray Zone.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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По его словам, действия официального Вашингтона направлены на продление конфликта. «Мне кажется, всё, что делают сейчас США, не только не способствует ускорению прекращения боевых действий и достижению какого-то компромисса, а наоборот», — цитирует Фримана РИА Новости.

В США считают, что сложившаяся ситуация играет на руку стране, полагает дипломат. Кризис, подкрепляющий негативное отношение к России, выгоден для национального военно-промышленного комплекса и усиливает НАТО.

США будут бороться с Россией «до последнего украинца», подытожил американский экс-дипломат.

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